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Здание прокуратуры Грузии

Отмывание денег на миллионы долларов - в Грузии раскрыли преступную группу

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Преступность в Грузии (1534)
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Преступная группа обходила установленные процедуры на таможне Грузии и ввозила в страну из-за границы иностранную валюту

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела в отношении семи физических и 13 юридических лиц за незаконное предпринимательство и легализацию незаконных доходов.

Выйти на преступную группу удалось в результате комплексного расследования с участием Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Следственной службы Министерства финансов.

Здание прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Прокуратура Грузии раскрыла международную схему отмывания денег

Гражданину Ирана и еще шести лицам предъявлены обвинения по нескольким подпунктам двух статей УК Грузии - "незаконное предпринимательство" и "отмывание денег" (легализация незаконных доходов). В случае обвинительного приговора, обвиняемые проведут в тюрьме от 9-12 лет.

В ходе расследования было установлено, что гражданин Ирана сформировал преступную группу, которая обходила установленные процедуры на таможенной границе Грузии и ввозила в страну из-за границы иностранную валюту, после чего крупные суммы размещали на банковских счетах фиктивных предприятий.

По заранее разработанной схеме гражданин Ирана через членов организованной группы зарегистрировал тринадцать юридических лиц в качестве субъектов предпринимательства, которые открыли счета в грузинских банках. Затем лица совершали множественные операции с банковских счетов предприятий в разных странах на основании поддельных счетов-фактур и договоров, составленных ими и представленных в банковские учреждения, якобы с целью приобретения различных товаров.

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© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Международную схему по отмыванию денег с помощью криптовалюты раскрыли в Грузии

В 2016-2020 годах, минуя таможенный контроль, в Грузию завезли 15,4 миллиона долларов, 20,8 миллиона евро и 1,3 миллиона лари.

У главного обвиняемого были конфискованы четыре квартиры в Тбилиси, три земельных участка в Квемо-Картли, Гурии, земельный участок в городе Рустави с расположенной там постройкой и три дорогих автомобиля.

В результате следственных действий по тому же делу на одном из объектов, расположенных в Тбилиси, было конфисковано более 1,7 миллиона лари.

Прокуратура Грузии обратилась в суд для избрания в качестве меры пресечения для гражданина Ирана и еще пятерых членов преступной группы тюремного заключения.

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Темы:
Преступность в Грузии (1534)
Теги:
преступность, Генеральная прокуратура Грузии, Грузия

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