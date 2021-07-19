Три сотрудника водораспределительной компании Грузии пойманы на взятке

Сотрудники водораспределительной компании получали за свои услуги взятку в размере 2% от стоимости проекта

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Трех сотрудников департамента строительного надзора "Объединенной водораспределительной компании Грузии", которая находится под управлением Мининфраструктуры Грузии, задержали по обвинению во взяточничестве, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).

Следствие установило, что начальник Департамента строительного надзора "Объединенной водораспределительной компании Грузии", вместе с двумя сотрудниками систематически вступал в коррупционные сделки с компаниями, участвующими в тендерах, которые объявляла водораспределительная компания.

Злоумышленники действовали по продуманному плану. Они заранее знакомили с тендерными условиями своих знакомых, тем самым помогая им побеждать в тендерах.

Коме того, в ходе строительства они не фиксировали нарушения, которые допускали компании, и обеспечивали полный перевод денег фирмам согласно договору. Взамен, сотрудники водораспределительной компании получали взятку в размере 2% от стоимости проекта.

Также задержанные трудоустраивали своих знакомых в компании, которые они лоббировали, откуда тоже получали материальную выгоду.

В СГБ отмечают, что строительные компании, которые поощрялись таким образом, в большинстве случаев выполняли свою работу некачественно, из-за чего особо крупная сумма денег, принадлежащих государству, тратилась нецелесообразно.

Для установления ущерба в рамках следствия была проведена инженерно-техническая экспертиза всех строительных работ, в которых были замешаны задержанные.

В ходе обыска домов задержанных изъяты деньги в размере 25,65 тысячи лари и 30 тысяч долларов, огнестрельное оружие и возможное наркотическое вещество.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору" и "Дача взятки с целью совершения незаконных действий". В случае обвинительного приговора задержанным грозит до 11 лет лишения свободы.

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