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Торговля мясом на городском рынке в Назрани

Что мы едим? В Грузии пресечена незаконная продажа конины

© photo: Sputnik / Alexander Utkin
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Что мы едим? (49)
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Незадекларированное мясо было предназначено для использования в различных точках общепита на черноморских курортах страны, подозревает служба

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В Грузии изъято две тонны конины, предназначенной для продажи на морских курортах Грузии.

Служба безопасности пищевых продуктов остановила два микроавтобуса, на которых частные лица перевозили конину из региона Самегрело в Аджарию.

Торговля на рынке
© Sputnik / STRINGER
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"Нарушение выявлено в процессе дистрибуции. В ходе органолептической проверки мы поняли, что это была конина. Не была проведена проверка до и после убоя скота, что прямо указывает на то, что возможно это мясо заболевшего животного", – заявил замначальника Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Предполагается, что незадекларированное мясо было предназначено для использования в различных точках общепита на черноморских курортах страны.

Продукцию изъяла и уничтожила соответствующая служба, однако подобные нарушения со стороны частных мясников участились. Также есть подозрение, что торговцы вывозят на продажу мясо уже мертвых животных.

Согласно законодательству, в Грузии реализация конины и мяса осла не запрещена. Но торговцы должны соблюдать все требования, предусмотренные законодательством. Животное должно быть забито на скотобойне и быть привито. На мясной продукции обязательно должна быть этикетка с указанием разновидности мяса.

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Темы:
Что мы едим? (49)
Теги:
Служба безвредности продовольствия Грузии, Национальное агентство продовольствия Грузии, Грузия

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