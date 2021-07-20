Чистка воровского мира в Грузии: задержаны восемь человек

Спецоперация по задержанию членов воровского сообщества была проведена одновременно в Тбилиси и Марнеули, задержанным грозит от трех до 10 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Восемь человек по подозрению в причастности к воровскому сообществу задержаны в Грузии, сообщает МВД.

Спецоперация была проведена в Тбилиси и Марнеули (регион Квемо Картли).

По данным следствия, у гражданина возник финансовый спор с одним из задержанных из-за процентной ссуды.

Для решения спора по "воровским понятиям" и в свою пользу задержанный связался с членами "воровского сообщества", а также с другими обвиняемыми. Указанные лица обещали помощь за материальное вознаграждение.

В апреле и в марте текущего года в одном из районов Тбилиси обвиняемые устроили воровскую сходку.

На сходке решили, что потерпевший не может получить оспариваемую сумму в 26 тысяч долларов от должника, поскольку его действия не соответствовали "воровским понятиям".

Полиция задержала обвиняемых на основании постановления судьи.

У задержанных изъяты компьютерное оборудование и мобильные телефоны, с помощью которых они связывались друг с другом для организации "воровских сходок".

Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Членство в воровском сообществе", "Участие в воровской сходке" и "Обращение за помощью к члену "воровского сообщества".

Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

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