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Патрульная полиция

Нападение на оператора "ТВ Пирвели": задержан 21-летний мужчина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (48)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210720/252369417/Napadenie-na-operatora-TV-Pirveli-zaderzhan-21-letniy-muzhchina.html

Оператор телекомпании "ТВ Пирвели" скончался 11 июля, на шестой день после жестокого избиения противниками ЛГБТ на акции 5 июля

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 21-летнего мужчину по делу об избиении оператора "ТВ Пирвели" во время беспорядков в Тбилиси 5 июля, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели обвиняемый нанес физическое и словесное оскорбление оператору телеканала "ТВ Пирвели" во время исполнения им служебных обязанностей. Случай произошел на пересечении улиц Реваза Табукашвили и Георгия Чантурия.

Ранее по указанному факту полиция задержала двух человек 33 и 24 лет.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "Преследование, совершенное с применение насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "Участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Нарушений нет" – Минздрав Грузии о деле Лексо Лашкарава

Как отмечают в МВД, следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

К этому времени идентифицировано и задержано более 26 человек, участвовавших в беспорядках 5 июля.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Точная причина смерти станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

По заключению химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики — морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (48)

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