ДТП на западе Грузии унесло жизнь одного человека

Пострадавшего в аварии доставили в ближайшую клинику, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Один человек погиб, а второй оказался в клинике в результате аварии у села Первого мая в Хобском муниципалитете (регион Самегрело – Земо Сванети).

По информации Первого канала, автомобиль одной из компаний-дистрибьюторов съехал с проезжей части и врезался в бетонное заграждение.

Пострадавшего доставили в ближайшую клинику, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

На месте продолжают работать сотрудники полиции, которые должны установить причины аварии.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта".

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