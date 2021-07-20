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Крупный пожар на улице Лагидзе близ отеля Билтмор

Пожар в самом центре Тбилиси: горит последний этаж старого здания

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2647)
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На месте уже работают пожарные, которые пытаются локализовать огонь охвативший последний этаж здания, расположенного недалеко от оперного театра

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Два человека получили легкие ожоги во время пожара в заброшенном здании на улице Лагидзе в старом Тбилиси, близ Театра оперы и балета.

По данным Первого канала, причина пожара в здании, в котором давно никто не живет, пока неизвестна.

На месте работают пожарные, которые пытаются локализовать огонь, охвативший последний этаж здания.

Что касается пострадавших, то им была оказана помощь на месте, так как ожоги были незначительными.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2647)
Теги:
Пожар, Тбилиси, Грузия

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