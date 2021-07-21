00:35 21 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6492
  • 100 RUB4.1569
  • USD3.0962
Поиск
Пожарные спасатели на месте ЧП

Пожар в центре Тбилиси локализован: сгорело 500 квадратных метров

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2648)
50 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/12/251753489.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210721/252375616/Pozhar-v-tsentre-Tbilisi-lokalizovan-sgorelo-500-kvadratnykh-metrov.html

На пожаре работали 20 автоцистерн и две машины с раздвижными лестницами, которые тушили здание сразу с двух сторон - с улицы Лагидзе и со стороны набережной

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В результате пожара в заброшенном здании в центре Тбилиси сгорело 500 квадратных метров, заявил глава тбилисского управления службы по управлению чрезвычайными ситуациями Отар Кереселидзе.

По его словам, на пожаре работали 20 автоцистерн и две машины с раздвижными лестницами, которые тушили здание сразу с двух сторон с улицы Лагидзе и со стороны набережной.

"Сгорело примерно 500 квадратов. По нашей информации пострадал один человек, но информация уточняется. В данный момент угрозы распространения огня нет. Остальные детали мы сообщим позже", - сказал Кереселидзе журналистам.

Пожар начался поздно вечером. По информации СМИ, легкие ожоги получили два человека. Госпитализация им не понадобилась.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Происшествия в Грузии (2648)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Крупный пожар в центре Тбилиси близ отеля “Билтмор” - видео
Крупный пожар в центре Тбилиси близ оперы и отеля “Билтмор” - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться