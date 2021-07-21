Пожар в центре Тбилиси локализован: сгорело 500 квадратных метров

На пожаре работали 20 автоцистерн и две машины с раздвижными лестницами, которые тушили здание сразу с двух сторон - с улицы Лагидзе и со стороны набережной

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В результате пожара в заброшенном здании в центре Тбилиси сгорело 500 квадратных метров, заявил глава тбилисского управления службы по управлению чрезвычайными ситуациями Отар Кереселидзе.

По его словам, на пожаре работали 20 автоцистерн и две машины с раздвижными лестницами, которые тушили здание сразу с двух сторон с улицы Лагидзе и со стороны набережной.

"Сгорело примерно 500 квадратов. По нашей информации пострадал один человек, но информация уточняется. В данный момент угрозы распространения огня нет. Остальные детали мы сообщим позже", - сказал Кереселидзе журналистам.

Пожар начался поздно вечером. По информации СМИ, легкие ожоги получили два человека. Госпитализация им не понадобилась.

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