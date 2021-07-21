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Патрульная полиция

Двойное убийство на востоке Грузии: убиты члены одной семьи

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1536)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210721/252377337/Dvoynoe-ubiystvo-na-vostoke-Gruzii-ubity-chleny-odnoy-semi.html

Грузинские правоохранители пытаются выяснить мотивы жестокого преступления

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Двойное убийство произошло в селе Земо Сарали Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщает Первый канал.

В результате выстрелов из огнестрельного оружия погибли два человека. По предварительной информации, убитые – члены одной семьи. 

Министерство внутренних дел выяснят мотив преступления. Задержан ли подозреваемый – пока не известно.

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Темы:
Преступность в Грузии (1536)

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