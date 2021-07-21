Двойное убийство на востоке Грузии: убиты члены одной семьи

Происшествия
Получить короткую ссылку
28902
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0c/251145334.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210721/252377337/Dvoynoe-ubiystvo-na-vostoke-Gruzii-ubity-chleny-odnoy-semi.html
Грузинские правоохранители пытаются выяснить мотивы жестокого преступления
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Двойное убийство произошло в селе Земо Сарали Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщает Первый канал.
В результате выстрелов из огнестрельного оружия погибли два человека. По предварительной информации, убитые – члены одной семьи.
Министерство внутренних дел выяснят мотив преступления. Задержан ли подозреваемый – пока не известно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.