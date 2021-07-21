Двойное убийство на востоке Грузии: убиты члены одной семьи

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Двойное убийство произошло в селе Земо Сарали Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщает Первый канал.

В результате выстрелов из огнестрельного оружия погибли два человека. По предварительной информации, убитые – члены одной семьи.

Министерство внутренних дел выяснят мотив преступления. Задержан ли подозреваемый – пока не известно.

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