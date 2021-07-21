Расстрелял бывшую жену и тестя: стали известны детали жестокого убийства на востоке Грузии

По информации СМИ, у обвиняемого и его жертвы трое детей, где они находились в момент преступления – неизвестно

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали по горячи следам молодого мужчину, обвиняемого в двойном убийстве – бывшей жены и ее отца, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По информации следствия, в ночь на 21 июля в селе Земо Сарали (регион Квемо Картли) 29-летний обвиняемый проник в дом бывшей супруги и из огнестрельного оружия убил ее и бывшего тестя. Так же он нанес ранения брату и матери убитой женщины, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшие были переведены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает.

По информации некоторых СМИ, у обвиняемого и его жертвы трое детей, однако, где они находились в момент преступления – неизвестно.

Обвиняемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления, в качестве вещественных доказательств был изъят пистолет.

Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более членов семьи", обвиняемому грозит до 16 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.

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