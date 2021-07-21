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Осторожно мошенники! В Грузии задержана группа лиц, обвиняемых в киберпреступлении

© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
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Темы:
Преступность в Грузии (1537)
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Мошенникам, успевшим присвоить более 10 тысяч лари доверчивых граждан, грозит от семи до десяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Пять человек, обвиняемых в несанкционированном проникновении в компьютерную систему и мошенничестве, задержаны в Тбилиси, Гори и Цаленджиха, сообщает МВД Грузии.

Возраст обвиняемых от 22 до 31 года. В ходе следствия выяснилось, что задержанные взломали Facebook-страницы семи граждан Грузии, работающих за границей, связывались от их имени с 14 лицами, значащимися у них в друзьях и просили деньги взаймы.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Таким образом, мошенникам переводились денежные суммы на аккаунты онлайн-казино и счета быстрых переводов. В общей сложности ими обманным путем незаконно присвоено 10 500 лари.

Проводятся следственные действия по выявлению других потерпевших и членов преступной группы.

Расследование ведется по статьям – "Мошенничество, совершенное организованной группой, причинившее значительный ущерб" и "Несанкционированное проникновение в компьютерную систему группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемым грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

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Темы:
Преступность в Грузии (1537)
Теги:
преступность, МВД Грузии, Грузия

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