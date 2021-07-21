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Руки в наручниках. Задержание преступника

Граждан Турции задержали в Грузии с фальшивыми документами

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Sputnik Грузия
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Граждане Турции предъявили грузинскому пограничнику фальшивый временный вид на жительства гражданина Франции

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали пять граждан Турции в Кутаисском международном аэропорту и в черноморском городе Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, четыре граждан Турции во время прохождения паспортного контроля в Кутаисском международном аэропорту предъявили пограничнику фальшивый временный вид на жительства гражданина Франции. Обвиняемые планировали вылететь из Кутаиси в направлении Милана. Самому младшему из них 19 лет, а старшему – 36.

Следствие также установило, что организацией незаконного пересечения границы занимался 57-летний мужчина – также гражданин Турции, который находился в Батуми.

Полиция изъяла фальшивые документы в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии – "Попытка незаконного пересечения государственной границы Грузии группой лиц", "Незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии с использованием поддельных документов" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов".

Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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