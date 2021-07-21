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Дело о беспорядках в Тбилиси: обвинения предъявлены еще двум лицам

Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210721/252381029/Delo-o-besporyadkakh-v-Tbilisi-obvineniya-predyavleny-esche-dvum-litsam.html

К этому времени идентифицировано и задержано 27 человек, участвовавших в беспорядках 5 июля в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение еще двум лицам, задержанным по подозрению в нападении на операторов телекомпаний "ТВ Пирвели" и "Рустави 2" во время беспорядков в Тбилиси 5 июля, говорится в сообщении ведомства.

Задержанные обвиняются по трем статьям УК Грузии – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия", "Преследование, совершенное с применением насилия" и "Участие в групповом насилии".

Им грозит от четырех до шести лет тюрьмы.

Прокуратура обратится к суду о применении к обвиняемым заключения под стражу в качестве меры пресечения.

В рамках следствия по делу об акции против "Тбилиси прайда" к этому времени обвинения предъявлены 27 гражданам. Идентификация и привлечение к уголовной ответственности других участников беспорядков продолжается.

Организаторы марша грузин и их сторонники в Тбилиси закидали файерами здание, где расположен офис фонда Открытое общество – Грузия
© photo: Sputnik / STRINGER
По делу о беспорядках в Тбилиси задержан пенсионер

На этом этапе 52 человека признаны пострадавшим, из них 42 – журналисты и операторы.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – марш был отменен. Однако ситуация в городе не разрядилась.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был оператор Лексо Лашкарва, который скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ.

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