Вендетта на востоке Грузии: как жители села отомстили предполагаемому убийце

Задержанные из мести ворвались в дом предполагаемого убийцы, избили его отца, а также повредили два автомобиля

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полицейские в регионе Квемо Картли задержали двух мужчин за нанесение тяжкого вреда здоровью и порчу чужого имущества, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

По данным следствия, задержанные из мести ворвались в дом предполагаемого убийцы в селе Земо Сарали Марнеульского района, избили его отца, а также повредили два автомобиля.

Что касается убийства, оно произошло в ночь на 21 июля. По данным МВД, молодой мужчина застрелил бывших жену и тестя. Кроме того, мужчина пытался убить брата и мать бывшей жены. Молодые люди развелись два месяца назад, мотивом убийства стал давний конфликт. У обвиняемого и убитой осталось трое маленьких детей.

После того как предполагаемый убийца расправился со своими жертвами и скрылся с места преступления, близкие пострадавшей пришли в дом к обвиняемому, чтобы отомстить.

Следствие ведется по статьям "умышленное нанесения тяжкого вреда здоровью" и "повреждение чужой вещи".

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