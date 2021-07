Суд изменил меру пресечения двум активистам движения против Намахвани ГЭС

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Двое активистов движения против строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии Ираклий Мукбаниани и Давид Хуцишвили освобождены из предварительного заключения под залог, об этом сообщил один из лидеров протестного движения "Защитники Рионского ущелья" Варлам Голетиани.

Кутаисский городской суд изменил меру пресечения для обвиняемых - с предварительного заключения на освобождение под залог.

Речь идет об инциденте, который произошел в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии 29 мая. Мукбаниани и Хуцишвили обвиняется в нападении на полицейских во время столкновений противников строительства ГЭС с правоохранителями.

"Прошло почти два месяца, как задержали Ираклия Мукбаниани и Дато Хуцишвили . Вы знаете, что имело место противостояние с полицией из-за баррикад в селе Гумати. Тогда абсолютно незаконно, на наш взгляд, были задержаны эти люди. Состоялось несколько процессов, и сегодня судья освободил их прямо из зала суда под залог, но на этом суд не закончился", - сказал Голетиани.

По его словам, Мукбаниани и Хуцишвили вновь присоединятся к движению и продолжат борьбу вместе со всеми.

В случае, если их вина будет доказана, им грозит от четыре до семи лет тюрьмы.

Сумму залога и дату следующего процесса Голетиани в своем видеообращении не называет.

Как отметил Голетиани, в социальных сетях развернулась кампания против защитников ущелья и размножились фейковые аккаунты, где неизвестные от имени активистов просят граждан перечислить деньги на освобождение задержанных активистов.