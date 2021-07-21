Суд изменил меру пресечения двум активистам движения против Намахвани ГЭС

Активисты движения "Защитники Рионского ущелья" были задержаны во время столкновений с полицией у села Гумати на западе Грузии 29 мая

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Двое активистов движения против строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии Ираклий Мукбаниани и Давид Хуцишвили освобождены из предварительного заключения под залог, об этом сообщил один из лидеров протестного движения "Защитники Рионского ущелья" Варлам Голетиани.

Кутаисский городской суд изменил меру пресечения для обвиняемых - с предварительного заключения на освобождение под залог.

Речь идет об инциденте, который произошел в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии 29 мая. Мукбаниани и Хуцишвили обвиняется в нападении на полицейских во время столкновений противников строительства ГЭС с правоохранителями.

"Прошло почти два месяца, как задержали Ираклия Мукбаниани и Дато Хуцишвили . Вы знаете, что имело место противостояние с полицией из-за баррикад в селе Гумати. Тогда абсолютно незаконно, на наш взгляд, были задержаны эти люди. Состоялось несколько процессов, и сегодня судья освободил их прямо из зала суда под залог, но на этом суд не закончился", - сказал Голетиани.

По его словам, Мукбаниани и Хуцишвили вновь присоединятся к движению и продолжат борьбу вместе со всеми.

В случае, если их вина будет доказана, им грозит от четыре до семи лет тюрьмы.

Сумму залога и дату следующего процесса Голетиани в своем видеообращении не называет.

Как отметил Голетиани, в социальных сетях развернулась кампания против защитников ущелья и размножились фейковые аккаунты, где неизвестные от имени активистов просят граждан перечислить деньги на освобождение задержанных активистов.

photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia Минэкономики Грузии: компромисс по Намахвани ГЭС возможен

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 267 дней. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат специалисты. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет размещено на территориях сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

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