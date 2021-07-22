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Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента

В Батуми убит охранник одного из кафе

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1539)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210722/252388879/V-Batumi-ubit-okhrannik-odnogo-iz-kafe.html

Убийство произошло ночью на городском бульваре, полиция разыскивает подозреваемого в убийстве. Предположительно, это молодой человек лет 20

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Мужчина средних лет скончался от ножевых ранений в одной из клиник Батуми, информацию подтверждает МВД Грузии.

Инцидент произошел поздно ночью на Батумском бульваре. Раненый был доставлен в одну из городских клиник, но спасти его не удалось.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

По данным СМИ, убитый работал в одном из кафе-баров охранником. Предполагаемому убийце около 20 лет. Причина конфликта межу мужчинами неизвестна.

Полиция разыскивает преступника.

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Темы:
Преступность в Грузии (1539)
Теги:
Убийство, Батуми, Грузия

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