В Батуми убит охранник одного из кафе

Убийство произошло ночью на городском бульваре, полиция разыскивает подозреваемого в убийстве. Предположительно, это молодой человек лет 20

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Мужчина средних лет скончался от ножевых ранений в одной из клиник Батуми, информацию подтверждает МВД Грузии.

Инцидент произошел поздно ночью на Батумском бульваре. Раненый был доставлен в одну из городских клиник, но спасти его не удалось.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

По данным СМИ, убитый работал в одном из кафе-баров охранником. Предполагаемому убийце около 20 лет. Причина конфликта межу мужчинами неизвестна.

Полиция разыскивает преступника.

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