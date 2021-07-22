Спецоперация в Батуми – предполагаемый убийца пытался покончить с собой

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. В Батуми на улице Лермонтова проводилась спецоперация по предотвращению самоубийства.
Информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
По словам очевидцев, молодой человек готовился прыгнул из окна многоэтажного дома. Отговорить его не удалось, и он осуществил задуманное.
При падении он получил незначительные ушибы и был тут же задержан.
Чуть позже МВД опубликует официальное заявление по данному факту.
Детали инцидента сообщает телеканал Mtavari. По их информации, молодой человек запер дверь квартиры около часа назад и никого не пускал к себе. Полиция принесла к дому надувной матрац.
Предположительно, этот молодой человек причастен к ночному убийству охранника одного из кафе на Старом бульваре в Батуми. Мужчина средних лет скончался от полученных ножевых ранений в больнице, а полиция начала поиски подозреваемого.
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