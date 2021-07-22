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Патрульная полиция

Спецоперация в Батуми – предполагаемый убийца пытался покончить с собой

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2650)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210722/252390481/Spetsoperatsiya-v-Batumi---predpolagaemyy-ubiytsa-pytalsya-pokonchit-s-soboy.html

Молодой человек, который, возможно, причастен к ночному убийству на Старом бульваре в Батуми, выбросился из окна многоэтажки, но остался жив

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. В Батуми на улице Лермонтова проводилась спецоперация по предотвращению самоубийства.

Информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.

По словам очевидцев, молодой человек готовился прыгнул из окна многоэтажного дома. Отговорить его не удалось, и он осуществил задуманное.

Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
© Sputnik / Alex Shlamov
В Батуми убит охранник одного из кафе

При падении он получил незначительные ушибы и был тут же задержан.

Чуть позже МВД опубликует официальное заявление по данному факту.

Детали инцидента сообщает телеканал Mtavari. По их информации, молодой человек запер дверь квартиры около часа назад и никого не пускал к себе. Полиция принесла к дому надувной матрац.

Предположительно, этот молодой человек причастен к ночному убийству охранника одного из кафе на Старом бульваре в Батуми. Мужчина средних лет скончался от полученных ножевых ранений в больнице, а полиция начала поиски подозреваемого.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2650)
Теги:
Доведение до самоубийства, Батуми, Грузия

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