Спецоперация в Батуми – предполагаемый убийца пытался покончить с собой

Молодой человек, который, возможно, причастен к ночному убийству на Старом бульваре в Батуми, выбросился из окна многоэтажки, но остался жив

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. В Батуми на улице Лермонтова проводилась спецоперация по предотвращению самоубийства.

Информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.

По словам очевидцев, молодой человек готовился прыгнул из окна многоэтажного дома. Отговорить его не удалось, и он осуществил задуманное.

При падении он получил незначительные ушибы и был тут же задержан.

Чуть позже МВД опубликует официальное заявление по данному факту.

Детали инцидента сообщает телеканал Mtavari. По их информации, молодой человек запер дверь квартиры около часа назад и никого не пускал к себе. Полиция принесла к дому надувной матрац.

Предположительно, этот молодой человек причастен к ночному убийству охранника одного из кафе на Старом бульваре в Батуми. Мужчина средних лет скончался от полученных ножевых ранений в больнице, а полиция начала поиски подозреваемого.

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