Дело о беспорядках в Тбилиси: еще двое обвиняемых будут ждать приговора за решеткой

На сегодняшний день за события 5 июля и нападения на журналистов в тюрьме ждут приговора 27 человек

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении Ираклия Цигнадзе и Ушанги Датунашвили, задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля в Тбилиси.

Акция противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Всего от действий нападавших пострадали 53 журналиста и двое граждан, чей вид не понравился противникам ЛГБТ-сообщества.

Цигнадзе обвиняется в нападении и избиении оператора телеканала "ТВ Пирвели", а Датунашвили – на оператора телеканала "Рустави 2".

Адвокаты требовали отпустить Цигнадзе и Датунашвили под залог в размере 2 тысяч лари (примерно 650 долларов). Однако судья Роман Хорава удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на помещении обвиняемых под стражу до суда.

По словам судьи, решение о применении заключения в качестве меры пресечения было принято из-за угрозы совершения преступления и оказания давления на свидетелей со стороны обвиняемых.

Подсудимым обвинения предъявлены по статьям – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия", "Преследование, совершенное с применение насилия" и "Участие в групповом насилии".

В случае подтверждения вины обоим обвиняемым грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

На сегодняшний день за события 5 июля и нападения на журналистов в тюрьме ждут приговора 27 человек.