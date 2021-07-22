Житель Батуми, пытавшийся покончить с собой, арестован по обвинению в убийстве

В случае признания вины 26-летнему мужчине за умышленное убийство грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Житель Батуми, который этим утром выпрыгнул со второго этажа на улице Лермонтова, задержан полицией по обвинению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Как говорится в информации ведомства, 21 июля ночью обвиняемый в ходе конфликта смертельно ранил холодным оружием 56-летнего охранника кафе-бара и скрылся с места преступления.

В случае признания вины 26-летнему мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы за умышленное убийство.

Как сообщают СМИ, молодой человек, заметив полицейских у дома, заперся в квартире, а затем выпрыгнул из окна второго этажа. При падении он получил незначительные телесные повреждения и после медицинского обследования был доставлен в полицию.

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