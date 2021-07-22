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Скорая помощь 112 едет по вызову

Несчастный случай в Боржоми – молодая женщина сорвалась со скалы и скончалась

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2651)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210722/252393201/Neschastnyy-sluchay-v-Borzhomi--molodaya-zhenschina-sorvalas-so-skaly-i-skonchalas.html

У происшествия есть очевидец, который якобы видел, как молодая женщина сама прыгнула вниз со скалы и разбилась

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Молодая женщина сорвалась со скалы и разбилась - несчастный случай произошел в курортном городе Боржоми (регион Самцхе-Джавахети). Информацию подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Тело женщины нашли спасатели. На месте была мобилизована полиция и бригада скорой медицинской помощи.

По одной из версий, молодая женщина сама спрыгнула со скалы. Это видел один из жильцов дома, расположенного напротив места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье - доведение до самоубийства. Тело женщины отправлено на экспертизу.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2651)
Теги:
Боржоми, Доведение до самоубийства, Грузия

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