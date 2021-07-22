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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

Скандал в школе на западе Грузии: ученица обвиняет учителя в приставаниях

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2652)
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Следствие ведется по делу о приставаниях к 18-летней ученице со стороны 64-летнего учителя истории прямо в школе

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. МВД Грузии начало расследование сексуального преступления в одной из школ Чохатаурского района (регион Гурия).

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photo: Gogi Tsulaia / FB
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По информации телеканала Rustavi2, следствие ведется по делу речь о приставаниях к 18-летней ученице со стороны 64-летнего учителя истории прямо в школе во время дополнительных занятий.

Дирекция школы уже в курсе случившегося, к ним обратилась мать пострадавшей.

Следствие по факту ведется по статье "сексуальные действия иного характера".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2652)
Теги:
Школа, Грузия

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