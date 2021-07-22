Полиция раскрыла дело об изнасиловании на западе Грузии

Если прокуратура докажет вину мужчины на суде, то ему грозит от 6 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Мужчина около 60 лет был задержан в регионе Самегрело по обвинению в изнасиловании 21-летней девушки, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.

Подробностей преступления в министерстве Грузии не сообщают исходя из специфики дела и закона защищающего анонимность жертв секс-преступлений.

Следствие по статье "изнасилование" продолжается.

Если прокуратура докажет вину мужчины на суде, то ему грозит от 6 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение, в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств.

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