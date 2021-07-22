01:09 23 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6787
  • 100 RUB4.2265
  • USD3.1191
Поиск
Həbsxana, arxiv şəkli

Полиция раскрыла дело об изнасиловании на западе Грузии

© AP Photo / Matilde Campodonico
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1541)
9001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252188526.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210722/252395211/Politsiya-raskryla-delo-ob-iznasilovanii-na-zapade-Gruzii.html

Если прокуратура докажет вину мужчины на суде, то ему грозит от 6 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Мужчина около 60 лет был задержан в регионе Самегрело по обвинению в изнасиловании 21-летней девушки, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Скандал в школе на западе Грузии: ученица обвиняет учителя в приставаниях

Подробностей преступления в министерстве Грузии не сообщают исходя из специфики дела и закона защищающего анонимность жертв секс-преступлений.

Следствие по статье "изнасилование" продолжается.

Если прокуратура докажет вину мужчины на суде, то ему грозит от 6 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение, в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1541)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре Тбилиси близ театра оперы и балета - фото
Военный летчик о новом российском истребителе Су-75 Шах и мат - видео
Военный летчик о новом российском истребителе Су-75 "Шах и мат" - видео
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Олимпиада в Токио: расписание выступлений сборной Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться