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Подсудимый получил 25 лет за убийство на востоке Грузии

© Sputnik / Denis Aslanov
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Темы:
Преступность в Грузии (1542)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210723/252395570/Podsudimyy-poluchil-25-let-za-ubiystvo-na-vostoke-Gruzii.html

В прошлом уже судимый за подготовку убийства мужчина признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Горийский районный суд приговорил 60-летнего мужчину к 25 годам лишения свободы за убийство и ношение огнестрельного оружия, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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По данным прокуратуры, на суде стороне обвинения удалось доказать, что в прошлом уже судимый за подготовку убийства мужчина виновен в убийстве при отягчающих обстоятельствах и приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Следствие установило, что 19 апреля 2021 года рядом со своим домом в селе Ахалдаба обвиняемый из мести несколько раз выстрелил в своего знакомого, который скончался на месте.

Мужчину задержали на месте преступления. Своего приговора он ждал в тюрьме.

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Темы:
Преступность в Грузии (1542)
Теги:
Горийский районный суд, преступность, Грузия

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