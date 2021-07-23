Подсудимый получил 25 лет за убийство на востоке Грузии

В прошлом уже судимый за подготовку убийства мужчина признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Горийский районный суд приговорил 60-летнего мужчину к 25 годам лишения свободы за убийство и ношение огнестрельного оружия, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

По данным прокуратуры, на суде стороне обвинения удалось доказать, что в прошлом уже судимый за подготовку убийства мужчина виновен в убийстве при отягчающих обстоятельствах и приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Следствие установило, что 19 апреля 2021 года рядом со своим домом в селе Ахалдаба обвиняемый из мести несколько раз выстрелил в своего знакомого, который скончался на месте.

Мужчину задержали на месте преступления. Своего приговора он ждал в тюрьме.

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