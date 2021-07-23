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Арестованный в наручниках

Беспорядки в Тбилиси: за нападение на оператора задержан 34-летний мужчина

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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К этому времени идентифицировано и задержано 28 человек, участвовавших в беспорядках 5 июля в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 34-летнего мужчину по делу об избиении оператора Общественного вещателя Грузии во время беспорядков в Тбилиси 5 июля, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели обвиняемый нанес физическое и словесное оскорбление оператору Общественного вещателя Грузии во время исполнения им служебных обязанностей.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии: "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "Преследование, совершенное с применение насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "Участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются, отмечают в МВД.

К этому времени идентифицировано и задержано 28 человек, участвовавших в беспорядках 5 июля.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Точная причина смерти станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

По заключению химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики – морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.

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