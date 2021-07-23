Изнасиловал девушку в школьном кабинете: в Грузии задержали пожилого педагога

По предварительной информации, во время совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали учителя одной из школ района Чохатаури (регион Гурия) по обвинению в совершении преступления сексуального характера.

О факте стало известно после того, как мать девочки-подростка обратилась к дирекции школы. Известно, что подросток брала уроки истории от предполагаемого насильника.

По распространенной информации, 64-летний педагог совершил преступление сексуального характера в отношении 18-летней девочки в одном из кабинетов здания школы.

По словам руководителя ресурс-центра Чохатаури Шорены Сихарулидзе, есть предположение, что педагог был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения указанного факта.

По распространенной информации, задержанный уже признал свою вину.

Уголовное дело возбуждено по статье "Иные действия сексуального характера" и наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

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