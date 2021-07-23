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Патрульная полиция

Не поделили бизнес: пожилой житель Грузии застрелил партнера на автозаправке

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210723/252403897/Ne-podelili-biznes-pozhiloy-zhitel-Gruzii-zastrelil-partnera-na-avtozapravke.html

Жертвами обвиняемого стали отец и сын, которые были на бизнес-встрече. Отец скончался на месте, его сын - госпитализирован

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети) 65-летнего мужчину по обвинению в убийстве и попытке убийства, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, 23 июля на одной из автозаправочных станций в Зугдиди во время разговора о разделении бизнеса из-за возникнувших недопониманий обвиняемый выстрелил в двух человек – отца и сына. Отец скончался на месте, сын был ранен и доставлен в больницу.

Обвиняемого задержали по горячим следам. Ему грозит от 11 до 14 лет лишения свободы.

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