Ливень и непогода создали проблемы жителям Западной Грузии

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сильный дождь создал проблемы жителям части сел района Хоби (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает мэрия муниципалитета Хоби.
Затоплены сельскохозяйственные угодья, дворы домов, часть сельских дорог. Затопленными оказались и первые этажи жилых домов.
Из-за проливного дождя временно было ограничено автомобильное движение на центральной дороге Тбилиси-Зугдиди. На месте были мобилизованы соответствующие службы.
Представители соответствующих служб подсчитывают ущерб, нанесенный непогодой.
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