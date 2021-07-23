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Проливной ливень в Хоби на западе Грузии

Ливень и непогода создали проблемы жителям Западной Грузии

City Hall оf Khobi Municipality / FB
Происшествия
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Темы:
Непогода в Грузии (221)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210723/252407141/Liven-i-nepogoda-sozdali-problemy-zhitelyam-Zapadnoy-Gruzii.html

Из-за проливного дождя временно было ограничено автомобильное движение на центральной дороге Тбилиси-Зугдиди

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сильный дождь создал проблемы жителям части сел района Хоби (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает мэрия муниципалитета Хоби.

Затоплены сельскохозяйственные угодья, дворы домов, часть сельских дорог. Затопленными оказались и первые этажи жилых домов.

Из-за проливного дождя временно было ограничено автомобильное движение на центральной дороге Тбилиси-Зугдиди. На месте были мобилизованы соответствующие службы.

Представители соответствующих служб подсчитывают ущерб, нанесенный непогодой.

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Темы:
Непогода в Грузии (221)
Теги:
Непогода в Грузии, Самегрело, Грузия

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