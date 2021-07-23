Ливень и непогода создали проблемы жителям Западной Грузии

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Спрос превзошел предложение - в Тбилиси дефицит коек для ковид-пациентов Глава Минздрава Грузии объяснила образование дефицита коек не только резким повышением суточного показателя инфицирования, но и тем, что большинство пациентов настаивают на госпитализации, хотя вполне могли бы лечиться в домашних условиях 162

Израиль включил Грузию в список "красных" стран Пересмотр указанного статуса будет происходит еженедельно, и при улучшении эпидемиологической ситуации в Грузии ограничения будут снижены 638