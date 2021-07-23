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Опасные клещи

Женщина скончалась от конго-крымской лихорадки в Тбилиси

photo : Pixabay / ekamelev
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2652)
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Женщину доставили в клинику два дня назад в тяжелом состоянии, и она сразу была переведена в реанимационное отделение

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В Тбилисской инфекционной больнице от геморрагической конго-крымской лихорадки скончалась 49-летняя женщина, информацию подтвердили в клинике.

По информации регионального агентства SKnews, женщину из Самцхе-Джавахети доставили в клинику два дня назад в тяжелом состоянии и она сразу была переведена в реанимационное отделение.

Клещ в вирусологической лаборатории
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
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Регион Самцхе-Джавахети является одним из важных очагов для конго-крымской лихорадки. Пациенты с этим заболеванием чаще всего поступают в клиники из этого региона.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус Nairovirus семейства Bunyaviridae.

Симптомы появляются внезапно - с повышенной температуры, миалгии (мышечной боли), головокружения, боли и ригидности шеи, боли в спине или пояснице, головной боли, воспаления глаз и фотофобии (чувствительности к свету). Может быть тошнота, рвота, диарея, боли в животе и горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2652)

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