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Арестованный в наручниках

Обобравших шведа мошенников задержали в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1544)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210723/252410610/Obobravshikh-shveda-moshennikov-zaderzhali-v-Gruzii.html

С целью завладения деньгами иностранца обманным путем один из задержанных основал на Британских Виргинских островах предприятие-нерезидент

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. По обвинению в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег, принадлежащих гражданину Швеции, задержаны трое граждан Грузии, сообщает Генеральная прокуратура страны.

Следствие установило, что с целью завладения деньгами иностранца обманным путем один из задержанных основал на Британских Виргинских островах предприятие-нерезидент и открыл на имя этой компании банковский счет в Чехии.

Хакеры и компьютерные программы
photo : Pixabay / Pexels
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Обвиняемые при помощи сообщников связался по телефону с гражданином Швеции, обещав ему вернуть акции, которые тот потерял в прошлом. Они обманом вынудили жертву переслать на банковский счет поддельной компании в Чехии 73 тысячи евро.

Чтобы легализовать выручку, мошенники перечислили часть денег на свои счета в Грузии. В сумме им удалось легализовать 48,9 тысячи евро незаконного дохода.

Руки в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Уголовное дело возбуждено по статьям "мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "отмывание денег, совершенные группой лиц, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере", которые наказываются лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством избрать для обвиняемых заключение в качестве меры пресечения.

Ведомство продолжает следствие с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.

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Темы:
Преступность в Грузии (1544)
Теги:
Генеральная прокуратура Грузии, Грузия

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