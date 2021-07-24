Нападение на оператора "ТВ Пирвели": задержан 30-летний мужчина

К этому времени идентифицировано и задержано уже 29 человек, участвовавших в беспорядках 5 июля в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 30-летнего мужчину по делу об избиении оператора "ТВ Пирвели" во время беспорядков в Тбилиси 5 июля, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели обвиняемый нанес физическое и словесное оскорбление оператору телеканала "ТВ Пирвели" во время исполнения им служебных обязанностей.

Г.Г. 1991 года рождения обвинили по трем статьям: "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "Преследование, совершенное с применение насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "Участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

После акций 5-6 июля в общей сложности были задержаны 29 человек:

25 человек задержаны по фактам угрозы насилием, незаконного воспрепятствования работе СМИ и группового насилия;

три человека задержаны за рейд на офис "Тбилиси Прайд", участие в групповом насилии, преследование с применением насилия или угроз насилия, а также групповое нарушение неприкосновенности квартиры или иного имущества;

один человек задержан за насилие над гражданином.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Точная причина смерти станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

По заключению химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики – морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.

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