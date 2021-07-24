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КПП на грузино-азербайджанской границе. Красный мост

Грузинские таможенники пресекли вывоз контрабанды в Азербайджан

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210724/252413396/Gruzinskie-tamozhenniki-presekli-vyvoz-kontrabandy-v-Azerbaydzhan.html

В автомобиле подозреваемых было обнаружено 8,5 тысяч пачек сигарет и 294,9 единиц пиротехники, которые не были задекларированы

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинские таможенники выявили факт попытки контрабанды сигарет и пиротехники в Азербайджан через КПП "Красный мост", говорится в сообщении Службы доходов.

Драгоценности золото серебро
© Sputnik / Alex Shlamov
Грузинские таможенники пресекли контрабанду более полукилограмма золота

По данным Службы, таможенники обратили внимание на подозрительный автомобиль и проверили его.

В автомобиле было обнаружено 8,5 тысяч пачек сигарет и 294,9 единиц пиротехники, которые не были задекларированы, как это положено по закону.

Таможенники, обнаружив контрабанду, обратились в следственную службу Минфина, которая займется расследованием дела.

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Теги:
таможня, Азербайджан, Грузия

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