Грузинские таможенники пресекли вывоз контрабанды в Азербайджан

В автомобиле подозреваемых было обнаружено 8,5 тысяч пачек сигарет и 294,9 единиц пиротехники, которые не были задекларированы

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинские таможенники выявили факт попытки контрабанды сигарет и пиротехники в Азербайджан через КПП "Красный мост", говорится в сообщении Службы доходов.

По данным Службы, таможенники обратили внимание на подозрительный автомобиль и проверили его.

В автомобиле было обнаружено 8,5 тысяч пачек сигарет и 294,9 единиц пиротехники, которые не были задекларированы, как это положено по закону.

Таможенники, обнаружив контрабанду, обратились в следственную службу Минфина, которая займется расследованием дела.

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