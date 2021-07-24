С открытия морского сезона в Грузии спасено 70 человек

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает отдыхающих максимально соблюдать правила технику безопасности во время отпуска и подчиняться указаниям спасателей

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Спасатели не дали утонуть на Черноморском побережье Грузии 70 гражданам за месяц, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

Кроме того, спасатели в береговой зоне нашли 10 потерявшихся людей, в том числе детей и оказали медицинскую помощь 12 отдыхающим.

За особые заслуги руководство Службы по управлению чрезвычайными ситуациями наградило трех спасателей (Мамуку Цулукидзе, Давида Баужадзе и Беку Хеладзе), которые, рискуя жизнью, участвовали в особо сложных спасательных операциях на воде.

Всего к сезону купания на водоемах страны мобилизовано 300 спасателей. Они помимо черноморского побережья дежурят также и на других водоемах страны, в том числе на Тбилисском водохранилище и озере Шаори в Рача.

В то же время Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает отдыхающих максимально соблюдать правила техники безопасности во время отпуска и подчиняться указаниям спасателей.

Отдыхающих призывают не купаться в запрещенных местах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду во время шторма.

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