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Пытали и угрожали убить - члены преступной группировки задержаны в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1545)
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Возраст задержанных - от 40 до 19 лет, среди них одна женщина, им грозит от девяти до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала шесть человек по обвинению в групповом разбое, грабеже, незаконном лишении свободы и пытках, информацию распространяет МВД Грузии.

Возраст задержанных - от 40 до 19 лет, среди них одна женщина. Максимальное наказание за преступления составляет от 9 до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что 14 июля в съемной квартире на улице Шартава в Тбилиси обвиняемые напали на 28-летнего жителя Тбилиси с целью вымогательства, избили его, забрали деньги и другие личные вещи, незаконно лишили свободы и угрожали убить.

По данным следствия, обвиняемые пытали пострадавшего в течение ночи, после чего он был вывезен за город на машине, где его снова избили, а затем его бросили в вблизи дома. Полиция также установила, что спустя четыре дня, в ночь на 18 июля двое из шести обвиняемых напали на все того же гражданина, ранили его тупым предметом, подвергли физическому насилию.

Следствие считает, что члены преступной группы незаконно изъяли в квартире пострадавшего мобильный телефон, наручные часы и кошелек, а затем скрылись с места происшествия.

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Темы:
Преступность в Грузии (1545)
Теги:
преступность, МВД Грузии, Грузия

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