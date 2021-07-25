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Фасад здания прокуратуры Грузии

Задержанному по делу об избиении оператора TV Pirveli предъявлено обвинение

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (52)
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Прокуратура обратится к суду о применении задержания в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения еще одному человеку, задержанному по факту избиения оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо (Александре) Лашкарава, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, во время акции против "Тбилиси прайда" 5 июня Г.Г. вместе с другими лицами, участвующими в групповом насилии, с целью воспрепятствования журналистской деятельности напали на Лашкарава и находящуюся вместе с ним журналистку Миранду Багатурия. Таким образом, по версии прокуратуры, обвиняемые хотели помешать Лашкарава выполнять свои профессиональные обязанности, чтобы он не снял и не распространил совершаемые ими агрессивные действия.

Здание прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Наркодилеру, продавшему героин оператору "ТВ Пирвели", предъявлено обвинение

Полиция задержала обвиняемого 23 июля. Обвинения предъявлены по статье "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "преследование, совершенное с применением насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Прокуратура обратится к суду о применении задержания в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки.

По факту насилия в отношении Лашкарава и журналистки телеканала TV Pirveli Миранды Багатурия к этому времени задержаны шесть человек, пятеро из них заключены под стражу.

В рамках следствия по делу об акции против "Тбилиси прайда" к этому времени обвинения предъявлены 29 лицам.

На этом этапе 52 лица признаны потерпевшими, из них 42 журналиста и оператора. Поиски других лиц, принимающих участие в насильственных действиях на акциях, продолжаются.

Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Эксперт не исключает, что травма не могла вызвать смерть оператора "ТВ Пирвели"

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с ним в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся потребовали отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

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Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (52)

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