Задержанному по делу об избиении оператора TV Pirveli предъявлено обвинение

Прокуратура обратится к суду о применении задержания в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения еще одному человеку, задержанному по факту избиения оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо (Александре) Лашкарава, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, во время акции против "Тбилиси прайда" 5 июня Г.Г. вместе с другими лицами, участвующими в групповом насилии, с целью воспрепятствования журналистской деятельности напали на Лашкарава и находящуюся вместе с ним журналистку Миранду Багатурия. Таким образом, по версии прокуратуры, обвиняемые хотели помешать Лашкарава выполнять свои профессиональные обязанности, чтобы он не снял и не распространил совершаемые ими агрессивные действия.

Полиция задержала обвиняемого 23 июля. Обвинения предъявлены по статье "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "преследование, совершенное с применением насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Прокуратура обратится к суду о применении задержания в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки.

По факту насилия в отношении Лашкарава и журналистки телеканала TV Pirveli Миранды Багатурия к этому времени задержаны шесть человек, пятеро из них заключены под стражу.

В рамках следствия по делу об акции против "Тбилиси прайда" к этому времени обвинения предъявлены 29 лицам.

На этом этапе 52 лица признаны потерпевшими, из них 42 журналиста и оператора. Поиски других лиц, принимающих участие в насильственных действиях на акциях, продолжаются.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с ним в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся потребовали отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

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