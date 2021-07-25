20:55 25 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6481
  • 100 RUB4.2138
  • USD3.1000
Поиск
Здание мэрии города Рустави

Пенсионер упал с девятого этажа в Рустави

© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2654)
157 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/19/252418335.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210725/252418336/Pensioner-upal-s-devyatogo-etazha-v-Rustavi.html

Несчастный случай произошел в 12-м микрорайоне. На месте мобилизованы спасатели, скорая помощь, патрульная полиция

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. 81-летний мужчина выпал с 9 этажа жилого дома в Рустави (регон Квемо Картли), информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По данным местных СМИ, несчастный случай произошел в 12-м микрорайоне. На месте мобилизованы спасатели, скорая помощь, патрульная полиция.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2654)
Теги:
происшествия, Рустави, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Наоми Осака из Японии держит олимпийский факел после зажжения олимпийского огня на церемонии открытия
Олимпийские игры в Токио - лучшие фото церемонии открытия
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Олимпиада в Токио: расписание выступлений сборной Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться