Пенсионер упал с девятого этажа в Рустави

Несчастный случай произошел в 12-м микрорайоне. На месте мобилизованы спасатели, скорая помощь, патрульная полиция

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. 81-летний мужчина выпал с 9 этажа жилого дома в Рустави (регон Квемо Картли), информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По данным местных СМИ, несчастный случай произошел в 12-м микрорайоне. На месте мобилизованы спасатели, скорая помощь, патрульная полиция.

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