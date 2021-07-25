Пенсионер упал с девятого этажа в Рустави

Происшествия
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Несчастный случай произошел в 12-м микрорайоне. На месте мобилизованы спасатели, скорая помощь, патрульная полиция
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. 81-летний мужчина выпал с 9 этажа жилого дома в Рустави (регон Квемо Картли), информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.
Мужчина скончался на месте от полученных травм.
По данным местных СМИ, несчастный случай произошел в 12-м микрорайоне. На месте мобилизованы спасатели, скорая помощь, патрульная полиция.
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