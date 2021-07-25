Обвиняемый в попытке убийства бизнесмен из Зугдиди будет ждать суда в тюрьме

Во время разговора о разделе бизнеса из-за возникшего недопонимания обвиняемый выстрелил в двух человек – отца и сына

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Зугдидский районный суд отправил в предварительное заключение сроком на два месяца обвиняемого в попытке умышленного убийства двух лиц при отягчающих обстоятельствах.

Подсудимый обвиняется по двум статьям УК Грузии - "попытка умышленного убийства двух или более лиц", а также "противоправное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов". Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

Следующее судебное заседание запланировано на 14 сентября. Защита предложила суду выплатить залог в размере 30 тысяч лари (9 725 долларов США), но их ходатайство не было рассмотрено.

По словам адвокатов обвиняемого, уже завтра решение будет обжаловано в Кутаисском апелляционном суде.

По данным следствия, 23 июля на одной из автозаправочных станций в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) во время разговора о разделе бизнеса из-за возникшего недопонимания обвиняемый выстрелил в двух человек – отца и сына. Отец скончался на месте, сын был ранен и доставлен в больницу.

Обвиняемого задержали по горячим следам.

Накануне, 24 июля, защита обратилась в прокуратуру с просьбой о повторном допросе задержанного, но получила отказ.

Задержанный требует возможности изложить свою позицию на суде, в противном случае заявляет, что объявит голодовку в пенитенциарном учреждении.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.