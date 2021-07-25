23:00 25 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6481
  • 100 RUB4.2138
  • USD3.1000
Поиск
Сотрудник патрульной полиции на блокпосту в Самегрело. В Грузии борются с коронавирусом

Обвиняемый в попытке убийства бизнесмен из Зугдиди будет ждать суда в тюрьме

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1546)
71 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/19/252418429.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210725/252418432/Obvinyaemyy-v-popytke-ubiystva-biznesmen-iz-Zugdidi-budet-zhdat-suda-v-tyurme.html

Во время разговора о разделе бизнеса из-за возникшего недопонимания обвиняемый выстрелил в двух человек – отца и сына

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Зугдидский районный суд отправил в предварительное заключение сроком на два месяца обвиняемого в попытке умышленного убийства двух лиц при отягчающих обстоятельствах.

Подсудимый обвиняется по двум статьям УК Грузии - "попытка умышленного убийства двух или более лиц", а также "противоправное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов". Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Не поделили бизнес: пожилой житель Грузии застрелил партнера на автозаправке

Следующее судебное заседание запланировано на 14 сентября. Защита предложила суду выплатить залог в размере 30 тысяч лари (9 725 долларов США), но их ходатайство не было рассмотрено.

По словам адвокатов обвиняемого, уже завтра решение будет обжаловано в Кутаисском апелляционном суде.

По данным следствия, 23 июля на одной из автозаправочных станций в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) во время разговора о разделе бизнеса из-за возникшего недопонимания обвиняемый выстрелил в двух человек – отца и сына. Отец скончался на месте, сын был ранен и доставлен в больницу.

Отделение полиции в Гори
© Sputnik / Denis Aslanov
Подсудимый получил 25 лет за убийство на востоке Грузии

Обвиняемого задержали по горячим следам.

Накануне, 24 июля, защита обратилась в прокуратуру с просьбой о повторном допросе задержанного, но получила отказ.

Задержанный требует возможности изложить свою позицию на суде, в противном случае заявляет, что объявит голодовку в пенитенциарном учреждении.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1546)
Теги:
преступность, Зугдидский городской суд, Зугдиди, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дворец князей Дадиани
Великолепный дворец князей Дадиани - фото достопримечательности Зугдиди
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться