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КПП Сарпи на грузино-турецкой границе

Гражданин Турции пытался нелегально вывести гражданина Узбекистана из Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2655)
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Sputnik Грузия
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Гражданин Узбекистана был спрятан в задней части прицепа своего грузовика, в небольшом углублении между осью и рамой

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинские пограничники задержали граждан Узбекистана и Турции при попытке нелегального пересечения государственной границы Грузии, сообщает пресс-служба МВД.

საბერძნეთის პოლიცია
© photo: AFP 2020 / ANGELOS TZORTZINIS
В Греции задержан гражданин Грузии, перевозивший афганских нелегалов

Следствие установило, что гражданин Турции намеревался незаконно перевести находящегося в Грузии гражданина Узбекистана в Турцию. С этой целью он спрятал гражданина Узбекистана в задней части прицепа своего грузовика, в небольшом углублении между осью и рамой, чем подверг опасности жизнь мужчины.

Задержанным предъявлены обвинения в "незаконной перевозке мигрантов через государственную границу Грузии" и "незаконном пересечение государственной границы Грузии".

Им грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2655)
Теги:
Грузино-турецкая граница, Грузия

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