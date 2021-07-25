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Бригада Скорой медицинской помощи 112 и патрульная полиция дежурят в тбилисском аэропорту

Два килограмма кокаина обнаружены у гражданина Турции в Тбилисском аэропорту

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Темы:
Преступность в Грузии (1547)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210725/252418991/Dva-kilogramma-kokaina-obnaruzheny-u-grazhdanina-Turtsii-v-Tbilisskom-aeroportu.html

В результате проверки багажа и ручной клади, принадлежащих задержанному, обнаружили в тайнике около двух килограммов кокаина

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Полицейские и таможенники задержали гражданина Турции в Тбилисском международном аэропорту с крупным грузом наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии.

Задержанному предъявлены обвинения по двум статья УК Грузии - "незаконный ввоз в Грузию наркотических средств" и "незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.

По данным ведомства, в результате проверки багажа и ручной клади, принадлежащих задержанному, обнаружили около двух килограммов кокаина в заранее подготовленном тайнике в дорожной сумке.

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Темы:
Преступность в Грузии (1547)
Теги:
Наркотики, Аэропорт Тбилиси, Грузия

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