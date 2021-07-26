СМИ: чемпион мира по греко-римской борьбе задержан за хулиганство на западе Грузии

Нугзар Цурцумия и еще один борец получили по трое суток ареста за хулиганство, у двух других участников инцидента в Хоби обвинение посерьезнее – нападение на полицейских

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзар Цурцумия задержан в городе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) за хулиганство, сообщает телеканал Rustavi 2.

Вместе с Цурцумия задержан еще один спортсмен – Ника Коршия. Инцидент произошел в центре города близ продуктового магазина. Представители правоохранительных органов призвали молодых людей, которые вызывающе вели себя, к порядку, но те не подчинились. Более того, попытались продемонстрировать свои спортивные навыки на полицейских.

По обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении сотрудникам полиции Цурцумия и Хоршия получили трое суток ареста.

Что касается двух других фигурантов инцидента – Зазы Датешидзе и Варлама Кварацхелия, то они обвиняются в нападении на сотрудников полиции. Меру пресечения им изберет суд.

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