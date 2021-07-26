Неизвестный попытался обокрасть филиал VTB банка в Тбилиси

Злоумышленник проник в банк через вентиляционную трубу, а когда его заметил сотрудник банка, то плеснул на него неизвестное вещество и покинул банк тем же способом

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Неизвестный пытался обокрасть филиал VTB банка на улице Чавчавадзе в Тбилиси сегодня днем, сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии.

По информации ведомства, расследование факта начато по двум статьям Уголовного кодекса Грузии - "угроза" и "попытка кражи".

По данным СМИ, преступник проник в банк через вентиляционную трубу. Когда его заметил сотрудник банка, он плеснул на него неизвестное вещество и покинул банк тем же способом - через вентиляционную трубу.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция ведет поиски преступника.

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