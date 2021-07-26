Жителя Батуми приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство гражданки Беларуси

По данным следствия, мужчина во время ссоры холодным оружием нанес многочисленные ранения гражданке Беларуси в ее съемной квартире

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Суд признал 43-летнего жителя Батуми виновным в умышленном убийстве гражданки Беларуси Татьяны Синчик, совершенном с особой жестокостью.

Судья приговорила подсудимого к 17 годам тюрьмы.

Убийство произошел на улице Меликишвили 6 ноября 2020 года. По данным следствия, мужчина во время ссоры холодным оружием нанес многочисленные ранения гражданке Беларуси в ее съемной квартире и скрылся с места происшествия. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

По информации местных СМИ, убийца нанес женщине 35 ударов ножом. По версии обвинения, мужчина убил женщину за отказ от сексуальных услуг.

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