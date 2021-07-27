Вышедшая из берегов река размыла дорогу на западе Грузии

На 98 километре участка автомобильной дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили повреждена не только проезжая часть, но и мост, движение на этом участке временно запрещено
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Река, вышедшая из берегов в результате ливня, повредила участок автомобильной дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили (Западная Грузия), сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Поврежден участок дороги на 98-м километре (у села Сакдари).
Половодьем также поврежден мост, из-за чего движение на данном участке дороги запрещено для любого вида автотранспорта.