Вышедшая из берегов река размыла дорогу на западе Грузии

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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие 132

Вакцинированные сотрудники Energo Pro Georgia имеют шанс выиграть в лотерею Компания начала розыгрыш денежной лотереи, в которой вакцинированные сотрудники Energo Pro Georgia могут выиграть десять ваучеров на 1 500 лари и один ваучер в 5 000 лари 82