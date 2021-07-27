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Бурлящая вода в реке

Вышедшая из берегов река размыла дорогу на западе Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2660)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210727/252431626/Vyshedshaya-iz-beregov-reka-razmyla-dorogu-na-zapade-Gruzii.html

На 98 километре участка автомобильной дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили повреждена не только проезжая часть, но и мост, движение на этом участке временно запрещено

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Река, вышедшая из берегов в результате ливня, повредила участок автомобильной дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили (Западная Грузия), сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.

Поврежден участок дороги на 98-м километре (у села Сакдари).

Половодьем также поврежден мост, из-за чего движение на данном участке дороги запрещено для любого вида автотранспорта.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2660)
Теги:
Непогода в Грузии, дороги, Грузия

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