Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны два человека

Задержанные были объявлены в розыск 11 июля, обвинение в причастности к воровскому миру им было предъявлено заочно

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Двое разыскиваемых по подозрению в причастности к воровскому сообществу задержаны в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.

34-летний и 29-летний мужчины были объявлены в розыск 11 июля текущего года.

Задержанные признают причастность к воровскому сообществу и в связях с другими членами воровского мира.

Следствие также установило, что обвиняемые активно участвовали в воровских сходка и воровских разборках вместе с теми лицами, которые были задержаны 8 июля.

В результате шестимесячных комплексных мероприятий, к уголовной ответственности привлечен 31 человек, связанный с воровским сообществом. 25 человек были задержаны 8 июля, четверым обвинение предъявлено в тюрьме, а двое были объявлены в розыск.

Им заочно были предъявлены обвинения. На данном этапе задержанные находятся в пенитенциарном учреждении. Теперь им грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет.

В апреле 2018 года в Грузии ужесточили законодательство в борьбе с криминальным менталитетом. Теперь в стране наказуемым является не только принадлежность к воровскому миру, но участие в воровской сходке, воровских разборках и обращение к представителю воровского мира за помощью в решении спорных вопросов.

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