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Последствия наводнения после ливневых дождей в Западной Грузии - разрушенные дороги и инфраструктура

На западе Грузии борются с последствиями проливных дождей

photo : press-service of the Road Department of Georgia
Происшествия
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Оползни, вышедшие из берегов реки, размытые дороги, поврежденные мосты – обильные осадки создали серьезные проблемы в Западной Грузии

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сильные дожди вызвали повышение уровня воды в реках на западе Грузии и спровоцировали сходы оползней.

Обильные осадки создали проблемы жителям трех сел Хобского муниципалитета: Хамискури, Хета и Пирвели маиси.

Были затоплены дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья. Утром в зоне затопления заработала спецтехника, были очищены дренажные каналы.

Проливной ливень в Хоби на западе Грузии
photo : courtesy of Municipality and сity нall of Khobi / FB
Ливень и непогода создали проблемы жителям Западной Грузии

В настоящее время движение по центральной дороге восстановлено. По словам местных жителей, дождь был настолько сильным, что дренажные каналы не могли пропускать воду.

В результате проливных дождей на седьмом километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери сошел оползень. По данным Департамента автомобильных дорог, на этом участке запрещено движение всех видов транспорта.

В Сванети река Цхенисцкали вышла из берегов и смыла около 50 метров центральной дороги возле села Сакдари. Поврежден мост, соединяющий Лентехи с тремя общинами.

По словам мэра муниципалитета Лентехи Бадри Липартелиани, на месте уже работает тяжелая техника, к концу дня откроется временная дорога.

Также из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Ингури. Река смыла железобетонный мост на 165-м километре трассы Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Кала-Ипари).

Представители Департамента автомобильных дорог Грузии изучают ситуацию на местах и разрабатывают план начала как ликвидации, так и очистки, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки.

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Темы:
Погода в Грузии (273)
Теги:
Непогода в Грузии, Грузия

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