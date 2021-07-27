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Служба государственной безопасности Грузии - СГБ

В нескольких городах Грузии выявлены факты незаконной торговли психотропными препаратами

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1551)
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Контрольные закупки были произведены в 27 аптеках Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Лагодехи, Гурджаани и Сагареджо

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Факты незаконной торговли психотропными препаратами выявлены в 27 аптеках в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Лагодехи, Гурджаани и Сагареджо, сообщалось на брифинге в Службе госбезопасности Грузии.

По данным ведомства, в ходе следствия было установлено, что из 27 аптек только три имеют право продавать психотропные препараты, относящиеся к первой группе лекарственных средств, а остальные торговали без соответствующих разрешений.

Полка с медикаментами в аптеке
© Sputnik / STRINGER
В одной из тбилисских аптек нелегально торговали психотропными препаратами

"С 30 июня по 23 июля 2021 года на основе постановления судьи было произведено 96 контрольных закупок у 34 человек, в ходе которых фармацевты без рецепта и представления удостоверений личности незаконно сбывали психотропные медикаменты", – заявил представитель СГБ.

Кроме того, во время покупки не выбивались чеки из кассового аппарата.

В рамках контрольной закупки были приобретены такие психотропные препараты, как баклосан, габагама, габапентин, диазепам и ксанакс.

На данный момент на всех указанных объектах производится обыск, а затем будет проведена налоговая проверка.

Все выявленные в ходе следствия лица, причастные к продаже психотропных препаратов, будут привлечены к уголовной ответственности.

Изучается вероятность незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.

Следствие ведет Агентство по борьбе с коррупцией СГБ Грузии.

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Темы:
Преступность в Грузии (1551)
Теги:
Аптека, Служба Госбезопасности Грузии, Грузия

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