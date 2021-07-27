Самолет Киев-Батуми совершил вынужденную посадку в Тбилиси: что произошло?

После того, как туман рассеялся, самолет вылетел в направлении Батуми

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Самолет авиакомпании Yan Air, выполнявший рейс Киев-Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилисском международном аэропорту из-за непогоды, сообщили Sputnik Грузия в Международном батумском аэропорту.

Причиной задержки стали метеоусловия – проливной дождь и туман. Пассажиры находились в аэропорту Тбилиси несколько часов. К этому моменту туман рассеялся и самолет уже вылетел в направлении Батуми.

"Все остальные регулярные рейсы осуществляются по расписанию. Больше никаких задержек из-за погодных условий нет", – рассказали Sputnik в пресс-службе аэропорта.

Что касается рейса Львов-Батуми, то небольшая задержка авиарейса не связана с грузинской стороной.

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