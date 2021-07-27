На Украине задержали криминального авторитета из Грузии

Вместе с криминальным авторитетом из Грузии в сети украинской полиции попался известный вор в законе Леван Гальский, у которого гражданство России

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Харьковской области сотрудники полиции задержали 31-летнего криминального авторитета из Грузии вместе с известным вором в законе Леваном Гальским, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

По данным полиции, у обоих задержанных не было при себе документов, и оказались они на территории Украины из России нелегально. Кроме того Леван Гальский (Леван Булискириани), который является гражданином России, включен в санкционный список СНБО и ему запрещен въезд на Украину.

Гражданин Грузии, имя которого не называется, и Леван Гальский, помещены в заключение на трое суток для последующего разбирательства.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.