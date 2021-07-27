17:31 27 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6371
  • 100 RUB4.1621
  • USD3.0828
Поиск
Работа вневедомственной охраны московской полиции

На Украине задержали криминального авторитета из Грузии

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1552)
11310
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1b/252435669.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210727/252435710/Na-Ukraine-zaderzhali-kriminalnogo-avtoriteta-iz-Gruzii.html

Вместе с криминальным авторитетом из Грузии в сети украинской полиции попался известный вор в законе Леван Гальский, у которого гражданство России

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Харьковской области сотрудники полиции задержали 31-летнего криминального авторитета из Грузии вместе с известным вором в законе Леваном Гальским, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Полиция Украины
© Sputnik / STRINGER
Большая чистка на Украине: арестован еще один грузинский вор в законе

По данным полиции, у обоих задержанных не было при себе документов, и оказались они на территории Украины из России нелегально. Кроме того Леван Гальский (Леван Булискириани), который является гражданином России, включен в санкционный список СНБО и ему запрещен въезд на Украину.

Гражданин Грузии, имя которого не называется, и Леван Гальский, помещены в заключение на трое суток для последующего разбирательства.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1552)
Теги:
Вор в законе, Украина, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Машины на затопленной дороге после проливного дождя в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
Наводнение в Китае: миллионы людей в зоне бедствия - фото
В центре Тбилиси провалился асфальт - видео с места ЧП
В центре Тбилиси провалился асфальт - видео с места ЧП
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться