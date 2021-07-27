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Наводнение в Батуми

Почти Венеция – в Батуми проливные дожди затопили первые этажи зданий

photo : press-service of the Batumi City Hall
Происшествия
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Вода попала на первые этажи нескольких жилых домов, повредила бытовую технику, затоплены магазины, пекарни

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сильные дожди затопили несколько улиц в Батуми (регион Аджария), сообщает мэрия города.

Были затоплены более 100 перекрестков, что нарушило движение транспорта.

Наводнение в Батуми
photo : press-service of the Batumi City Hall
Наводнение в Батуми

Особенно тяжелая ситуация на улице Агмашенебели. Вода попала на первые этажи нескольких жилых домов, повредила бытовую технику, затоплены магазины, пекарни.

Мэрия Батуми сообщает, что в течение нескольких часов поступило более 150 сообщений от горожан. Ведутся работы по откачке воды из помещений, очищаются дренажные каналы.

Наводнение в Батуми
photo : press-service of the Batumi City Hall
Наводнение в Батуми

По информации местных СМИ, среди затопленных зданий – новый корпус Республиканской больницы. Там затопило так называемый "нулевой" (цокольный) этаж и до сих пор стоит вода.

По прогнозам синоптиков, завтра в Батуми также ожидается сильный дождь и ветер.

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Темы:
Непогода в Грузии (222)
Теги:
Наводнение, Батуми, Грузия

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