Почти Венеция – в Батуми проливные дожди затопили первые этажи зданий

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сильные дожди затопили несколько улиц в Батуми (регион Аджария), сообщает мэрия города.
Были затоплены более 100 перекрестков, что нарушило движение транспорта.
Особенно тяжелая ситуация на улице Агмашенебели. Вода попала на первые этажи нескольких жилых домов, повредила бытовую технику, затоплены магазины, пекарни.
Мэрия Батуми сообщает, что в течение нескольких часов поступило более 150 сообщений от горожан. Ведутся работы по откачке воды из помещений, очищаются дренажные каналы.
По информации местных СМИ, среди затопленных зданий – новый корпус Республиканской больницы. Там затопило так называемый "нулевой" (цокольный) этаж и до сих пор стоит вода.
По прогнозам синоптиков, завтра в Батуми также ожидается сильный дождь и ветер.
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