Брата грабителя банка приговорили к четырем годам тюрьмы

Эсебуа-старший 21 октября прошлого года днем ворвался с автоматом и гранатой в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Брата обвиняемого в захвате заложников в одном из банков Зугдиди Бадри Эсебуа - Бидзину Эсебуа, Зугдидский районный суд приговорил к 4 годам лишения свободы.

Бидзине Эсебуа было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Наказание за преступление по этой статье от четырех до семи лет.

Его задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он якобы вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.

По словам адвоката Сосо Джанашия, хоть срок заключения и минимален, его подзащитный невиновен и должен отсидеть четыре года только из-за того, что является братом Бадри Эсебуа. "Поэтому решение будет обжаловано завтра же", - заявил защитник в эфире телеканала.

Эсебуа-старший 21 октября прошлого года днем ворвался в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. С тех пор Эсебуа в бегах, полиция до сих пор не может установить место его нахождения.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

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