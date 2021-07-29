SOS! На востоке Грузии ищут без вести пропавшего пастуха

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинские спасатели ищут в районе Сагареджо (регион Кахети) пропавшего без вести пастуха, сообщает телекомпания Imedi.
Уже пятый день родные 32-летнего Джомарта Ахмедова не могут с ним связаться. Он исчез 25 июля – ушел из села Тулари в направлении Пшави пасти стадо овец и не возвращался.
В МВД Грузии начато следствие по статье "Незаконное лишение свободы".
Поисковые работы продолжаются в интенсивном режиме.
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